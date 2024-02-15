Джауэн Хаджам - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Джауэн
|Фамилия
|Хаджам
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Джауэн
|Фамилия
|Хаджам
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 2003 (21 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|1' - 84'
|Винтертур
|1:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 33 тур
|14.04.2024
|46' - 90'
|Янг Бойз
|4:2
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 32 тур
|83'
|07.04.2024
|1' - 90'
|Санкт-Галлен
|1:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 31 тур
|04.04.2024
|Был в запасе
|Янг Бойз
|3:0
|Грассхоппер
|Швейцария. Суперлига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2024
|1' -61'
|Спортинг (Лиссабон)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|15.02.2024
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|1:3
|Спортинг (Лиссабон)