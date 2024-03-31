Samuel Skree Skjeldal - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Samuel Skree Skjeldal
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Samuel Skree Skjeldal
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|Был в запасе
|Бранн
|2:0
|Одд
|Норвегия. Элитсериен, 4 тур
|17.04.2024
|Был в запасе
|Мольде
|1:2
|Одд
|Норвегия. Элитсериен, 17 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Одд
|1:1
|Сандефьорд
|Норвегия. Элитсериен, 3 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Сарпсборг 08
|0:1
|Одд
|Норвегия. Элитсериен, 2 тур
|31.03.2024
|Был в запасе
|Одд
|1:1
|Хаугесунд
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур