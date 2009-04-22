Роман Локтионов - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Локтионов
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Роман
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Локтионов
|Команда
|Сталь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ворскла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|88' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Шахтер (Донецк)
|22.04.2009
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Ворскла (Полтава)