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    Роман Локтионов - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Борисович
    Фамилия Локтионов
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 88' -90' Ворскла (Полтава) 1:0 Шахтер (Донецк)
    22.04.2009 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Ворскла (Полтава)
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