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    Максим Ковалевич - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Витальевич
    Фамилия Ковалевич
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 2002 (21 год)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.06.2023 76' - 90' Шахтер 3:0 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
    26.05.2023 63' - 90' Шахтер 7:3 Белшина Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    21.05.2023 72' - 90' Сморгонь 1:3 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    Статистика по турнирам
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