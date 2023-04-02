Максим Ковалевич - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Ковалевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Имя
|Максим
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Ковалевич
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 2002 (21 год)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.06.2023
|76' - 90'
|Шахтер
|3:0
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
|26.05.2023
|63' - 90'
|Шахтер
|7:3
|Белшина
|Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
|21.05.2023
|72' - 90'
|Сморгонь
|1:3
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2023
|76' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)
|26.05.2023
|63' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2023
|72' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|07.05.2023
|63' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|90'
|30.04.2023
|53' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|23.04.2023
|65' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|15.04.2023
|1' -73'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|02.04.2023
|1' -60'
|Неман (Гродно)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)