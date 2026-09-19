Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Максим Ковалевич - статистика

Ислочь
2 мая 2002 (24)
#23 | Нападающий
172 см
Беларусь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 55'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ислочь
16
2
7
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
76' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Ислочь
2 : 1
13.09.2026
Гомель
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Ислочь
1 : 1
07.09.2026
Арсенал
1' - 55'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Днепр
0 : 0
30.08.2026
Ислочь
1' - 64'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Ислочь
1 : 0
24.08.2026
Динамо Мн
1' - 73'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо-Брест
1 : 2
16.08.2026
Ислочь
1' - 90'
42'
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Барановичи
3 : 4
01.08.2026
Ислочь
1' - 89'
25'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Ислочь
3 : 1
12.06.2026
Нафтан
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
29.05.2026
Ислочь
1' - 87'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Ислочь
3 : 0
23.05.2026
Витебск
1' - 90'
89'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
1' - 60'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 0
08.05.2026
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
01.05.2026
Ислочь
21' - 90'
56'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
2 : 1
26.04.2026
Днепр
1' - 88'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
1 : 1
19.04.2026
Ислочь
1' - 83'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Ислочь
0 : 1
09.04.2026
Динамо-Брест
1' - 73'
Главные новости
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
2
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
10
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
5
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+