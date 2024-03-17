Иван Зеньков - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Зеньков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (20 лет)
|Имя
|Иван
|Отчество
|Витальевич
|Фамилия
|Зеньков
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.04.2024
|1' - 90'
|Арсенал
|2:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|1:3
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|1' - 90'
|Шахтер
|0:4
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|30.03.2024
|1' - 90'
|Ислочь
|0:0
|Шахтер
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.04.2024
|1' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|14.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|06.04.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:4
|Динамо-Брест (Брест)
|30.03.2024
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)
|17.03.2024
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Витебск (Витебск)