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    Игорь Малащицкий - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Малащицкий
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 июня 2002 (21 год)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.04.2024 Был в запасе Арсенал 2:0 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    53'
    25.11.2023 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 2:2 Шахтер (Солигорск)
    10.11.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    28.10.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    22.10.2023 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
    23.09.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:4 Динамо (Минск)
    17.09.2023 Был в запасе Минск (Минск) 0:0 Шахтер (Солигорск)
    27.08.2023 Был в запасе Гомель (Гомель) 3:2 Шахтер (Солигорск)
    04.08.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    06.07.2023 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:0 Шахтер (Солигорск)
    24.06.2023 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Шахтер (Солигорск)
    09.06.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 3:0 Ислочь (Минский район)
    03.06.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    26.05.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 7:3 Белшина (Бобруйск)
    21.05.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    13.05.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    07.05.2023 Был в запасе Динамо (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    30.04.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Минск (Минск)
    23.04.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:4 Шахтер (Солигорск)
    15.04.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:1 Гомель (Гомель)
    02.04.2023 Был в запасе Неман (Гродно) 0:1 Шахтер (Солигорск)
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