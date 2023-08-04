Игорь Малащицкий - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Малащицкий
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Малащицкий
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 июня 2002 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|53'
|25.11.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Шахтер (Солигорск)
|10.11.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|28.10.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|23.09.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:4
|Динамо (Минск)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|3:2
|Шахтер (Солигорск)
|04.08.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|06.07.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Шахтер (Солигорск)
|24.06.2023
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Шахтер (Солигорск)
|09.06.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)
|03.06.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|26.05.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|7:3
|Белшина (Бобруйск)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|13.05.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|07.05.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|30.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:4
|Шахтер (Солигорск)
|15.04.2023
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|02.04.2023
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)