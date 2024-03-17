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    Илья Свириденко - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Русланович
    Фамилия Свириденко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Осиповичи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 октября 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.04.2024 87' - 90' Арсенал 2:0 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    14.04.2024 1' - 65' Шахтер 1:3 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    06.04.2024 46' - 90' Шахтер 0:4 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    30.03.2024 62' - 90' Ислочь 0:0 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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