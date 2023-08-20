Нельсон Вайпер - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Вайпер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майнц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Нельсон
|Фамилия
|Вайпер
|Команда
|Майнц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Майнц
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.09.2023
|67' -90'
|Вердер (Бремен)
|4:0
|Майнц (Майнц)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|20.08.2023
|81' -90'
|Унион (Берлин)
|4:1
|Майнц (Майнц)