Иван Михнюк - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михнюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Михнюк
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.04.2024
|46' - 90'
|Слуцк
|1:3
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|Витебск
|2:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|Был в запасе
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|31.03.2024
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|1:0
|Слуцк
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2023
|1' -45'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Шахтер (Солигорск)
|04.11.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|29.10.2023
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:3
|Слуцк (Слуцк)
|03.09.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|08.07.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Гомель (Гомель)
|10.06.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:1
|Нафтан (Новополоцк)
|04.06.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|БАТЭ (Борисов)
|19.05.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|12.05.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|05.05.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|21.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|15.04.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|08.04.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.04.2023
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Минск (Минск)
|19.03.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)