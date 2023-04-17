Доди - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Дуглас
|Фамилия
|Морейра
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 апреля 1996 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2023
|1' -90'
|Гремио (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|51'