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    Доди - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Дуглас
    Фамилия Морейра
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 апреля 1996 (27 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.04.2023 1' - 90' Гремио 1:0 Сантос Бразилия. Серия А, 1 тур
    51'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.2023 1' -90' Гремио (Порту-Алегри) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    51'
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