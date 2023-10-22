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    Денил Мальдонадо - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Денил
    Фамилия Мальдонадо
    Команда Университатя
    Состав Основной
    Родной город Тегусигальпа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1998 (25 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 1' - 90' Университатя 2:2 Университатя Клуж Румыния. Лига I, 25 тур
    04.02.2024 46' - 90' Сепси 1:3 Университатя Румыния. Лига I, 24 тур
    28.01.2024 1' - 90' Университатя 0:3 ФКСБ Румыния. Лига I, 23 тур
    21.01.2024 1' - 90' Университатя 1:2 Фарул Румыния. Лига I, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 21 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2023 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    03.12.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    27.11.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    06.11.2023 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 0:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:2 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    22.10.2023 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.10.2023 Был в запасе Остин (Остин) 2:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    05.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 5:1 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    02.10.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.09.2023 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    21.09.2023 89' -90' Сент-Луис (Сент-Луис) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    17.09.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    04.09.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:3 Интер (Майами)
    27.08.2023 1' -90' Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24.08.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Колорадо (Денвер)
    16.07.2023 1' -77' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    30'
    09.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    70'
    02.07.2023 1' -90' Даллас (Даллас) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.06.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    22.06.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    18.06.2023 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    48'
    15.06.2023 1' -46' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    11.06.2023 1' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 4:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.06.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    21.05.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    29'
    18.05.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.05.2023 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.05.2023 1' -90' Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    85'
    23.04.2023 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    8'
    16.04.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    02.04.2023 Был в запасе Колорадо (Денвер) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    26.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Даллас (Даллас)
    18.03.2023 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 0:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.03.2023 72' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    05.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
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