Калегари - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Калегари
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|171
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Калегари
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куяба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|81' 16'
|27.07.2023
|1' -74'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Леон (Леон)