Даниэль Агирре - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Агирре
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.07.2023
|1' -89'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|27.07.2023
|1' -75'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Леон (Леон)