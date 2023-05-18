Джонатан Клинсман - статистика
#33 | Вратарь
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Клинсман
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Клинсман
|Команда
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2023
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|4:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|09.07.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|3:1
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|05.07.2023
|46' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|02.07.2023
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|25.06.2023
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|22.06.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:2
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|1:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|28.05.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|0:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|21.05.2023
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|18.05.2023
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|15.05.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|07.05.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:3
|Колорадо (Денвер)
|30.04.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|23.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:0
|Остин (Остин)
|16.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|2:3
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.04.2023
|1' -90'
|Динамо Хьюстон (Хьюстон)
|3:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|02.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:2
|Сиэтл (Сиэтл)
|25.03.2023
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|19.03.2023
|25' -90'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|0:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)