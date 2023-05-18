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    Джонатан Клинсман - статистика

    #33 | Вратарь
    Имя Джонатан
    Фамилия Клинсман
    Команда Лос-Анджелес Гэлакси
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 апреля 1997 (26 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес Гэлакси 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2023 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    09.07.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 3:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    05.07.2023 46' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.07.2023 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    25.06.2023 Был в запасе Колорадо (Денвер) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    22.06.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    11.06.2023 Был в запасе Сент-Луис (Сент-Луис) 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    28.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 0:1 Шарлотт (Шарлотт)
    21.05.2023 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    18.05.2023 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    15.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    07.05.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:3 Колорадо (Денвер)
    30.04.2023 1' -90' Орландо Сити (Орландо) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    23.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:0 Остин (Остин)
    16.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.04.2023 1' -90' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    02.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:2 Сиэтл (Сиэтл)
    25.03.2023 1' -90' Портленд (Портленд) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    19.03.2023 25' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    12.03.2023 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    05.03.2023 Был в запасе Даллас (Даллас) 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
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