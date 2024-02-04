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    Егор Ткаченко - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Егор
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Ткаченко
    Команда Кайрат
    Состав Основной
    Родной город Алматы
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 Был в запасе Кайрат 2:1 Ростов Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2024 73' - 90' Шабаб Аль-Ахли 2:0 Кайрат Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    88'
    04.02.2024 1' - 46' Локомотив 4:1 Кайрат Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кайрат 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 Был в запасе Кайрат (Алматы) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.02.2024 73' -90' Шабаб Аль-Ахли (Дубаи) 2:0 Кайрат (Алматы)
    88'
    Россия
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