Егор Ткаченко - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ткаченко
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ткаченко
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кайрат
|2:1
|Ростов
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2024
|73' - 90'
|Шабаб Аль-Ахли
|2:0
|Кайрат
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|88'
|04.02.2024
|1' - 46'
|Локомотив
|4:1
|Кайрат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.02.2024
|73' -90'
|Шабаб Аль-Ахли (Дубаи)
|2:0
|Кайрат (Алматы)
|88'