Максим Самотой - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Самотой
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Максим
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Самотой
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2001 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белшина
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.10.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|30.09.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|Нафтан (Новополоцк)
|22.09.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Белшина (Бобруйск)
|16.09.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.09.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|05.08.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|20.05.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|05.05.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|14.04.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|18.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:0
|Ислочь (Минский район)