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    Максим Самотой - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Романович
    Фамилия Самотой
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 2001 (22 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Россия
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