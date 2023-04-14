Принс Квабена Аду - статистика
#80 | Нападающий
|Имя
|Принс Квабена
|Фамилия
|Аду
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2003 (20 лет)
|Имя
|Принс Квабена
|Фамилия
|Аду
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 сентября 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Динамо (Минск)
|30.06.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|24.06.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:1
|Гомель (Гомель)
|04.06.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:3
|Неман (Гродно)
|27.05.2023
|Был в запасе
|Нафтан (Новополоцк)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|20.05.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|12.05.2023
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Ислочь (Минский район)
|05.05.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|28'
|14.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|01.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)