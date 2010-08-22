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    Ян Шимак - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Ян
    Фамилия Шимак
    Команда Богемианс
    Состав Основной
    Родной город Табор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 октября 1978 (44 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2010 89' -90' Майнц (Майнц) 2:0 Штутгарт (Штутгарт)
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