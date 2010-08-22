Ян Шимак - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шимак
|Команда
|Богемианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Табор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1978 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Шимак
|Команда
|Богемианс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Табор
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 1978 (44 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Майнц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2010
|89' -90'
|Майнц (Майнц)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)