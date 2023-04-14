Александр Нечаев - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нечаев
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Александр
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нечаев
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 апреля 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|2
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Минск (Минск)
|14.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:0
|Минск (Минск)