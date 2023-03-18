Абу Камара - статистика
#41 | Нападающий
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|0:0
|Ротерхэм
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|Был в запасе
|Блэкберн
|0:2
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|0:1
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|18.03.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 38 тур