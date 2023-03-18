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    Абу Камара - статистика

    #41 | Нападающий
    Имя Абу
    Фамилия Камара
    Команда Норвич Сити
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 июля 2003 (19 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Норвич Сити 0:0 Ротерхэм Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Блэкберн 0:2 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    01.04.2023 Был в запасе Норвич Сити 0:1 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 39 тур
    18.03.2023 Был в запасе Сток Сити 0:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 38 тур
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