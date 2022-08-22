Тобиас Слотсагер - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Слотсагер
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2006 (17 лет)
|Имя
|Тобиас
|Фамилия
|Слотсагер
|Команда
|Оденсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2006 (17 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 90'
|Ольборг
|2:3
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 2 тур
|31.03.2023
|Был в запасе
|Оденсе
|1:3
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|19.03.2023
|88' - 90'
|Орхус
|1:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|2:3
|Оденсе (Оденсе)
|31.03.2023
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|19.03.2023
|88' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Оденсе (Оденсе)
|10.03.2023
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Ольборг (Ольборг)
|05.03.2023
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)