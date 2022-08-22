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    Тобиас Слотсагер - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Тобиас
    Фамилия Слотсагер
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 2006 (17 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 90' Ольборг 2:3 Оденсе Дания. Суперлига, 2 тур
    31.03.2023 Был в запасе Оденсе 1:3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 1 тур
    19.03.2023 88' - 90' Орхус 1:0 Оденсе Дания. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 1' -90' Ольборг (Ольборг) 2:3 Оденсе (Оденсе)
    31.03.2023 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    19.03.2023 88' -90' Орхус (Орхус) 1:0 Оденсе (Оденсе)
    10.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    05.03.2023 46' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    28.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.08.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
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