Джон Эспиноса - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Эспиноса
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Эспиноса
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 59'
|Лугано
|1:1
|Санкт-Галлен
|Швейцария. Суперлига, 27 тур
|02.04.2023
|74' - 90'
|Грассхоппер
|2:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 26 тур
|19.03.2023
|79' - 90'
|Лугано
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -59'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|02.04.2023
|74' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|2:1
|Лугано (Лугано)
|19.03.2023
|79' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Серветт (Женева)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Цюрих (Цюрих)
|05.03.2023
|1' -61'
|Сьон (Сьон)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|26.02.2023
|84' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:2
|Базель (Базель)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Люцерн (Люцерн)
|05.02.2023
|1' -78'
|Винтертур (Винтертур)
|1:0
|Лугано (Лугано)
|38'
|28.01.2023
|19' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|22.01.2023
|65' -90'
|Сьон (Сьон)
|2:3
|Лугано (Лугано)