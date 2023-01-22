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    Джон Эспиноса - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Эспиноса
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Гуаякиль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1999 (24 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 59' Лугано 1:1 Санкт-Галлен Швейцария. Суперлига, 27 тур
    02.04.2023 74' - 90' Грассхоппер 2:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 26 тур
    19.03.2023 79' - 90' Лугано 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
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