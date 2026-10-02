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Шотландия. Премьер-лига
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Рейнджерс
Николас Раскин
Статистика
€ 12 млн
Николас Раскин - статистика
Рейнджерс
23 февраля 2001 (25), Льеж
#23 | Полузащитник
178 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
85' - 90'
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
1' - 74'
25'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Селтик
0 : 1
20.09.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
1 : 0
09.09.2026
Сент-Миррен
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
05.09.2026
Мазервелл
1' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Рейнджерс
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Ягеллония
2 : 1
06.08.2026
Рейнджерс
46' - 90'
90'
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