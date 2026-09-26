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Англия. Вторая лига
Команды
Аккрингтон Стэнли
Джо Андерсон
Статистика
€ 125 тыс
Джо Андерсон - статистика
Аккрингтон Стэнли
6 февраля 2001 (25)
#22 | Защитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 8 тур
Суиндон Таун
1 : 1
26.09.2026
Аккрингтон Стэнли
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 7 тур
Аккрингтон Стэнли
0 : 0
19.09.2026
Ньюпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Барнет
2 : 1
12.09.2026
Аккрингтон Стэнли
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 2
05.09.2026
Кроули Таун
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Престон
2 : 0
13.08.2024
Сандерленд
1' - 90'
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