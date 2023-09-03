Илья Коваль - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Коваль
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 января 1998 (26 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|11.11.2023
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|7:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|05.11.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:0
|Минск (Минск)
|27.10.2023
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:4
|Сморгонь (Сморгонь)
|22.10.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:3
|Гомель (Гомель)
|06.10.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Неман (Гродно)
|24.09.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|3:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|17.09.2023
|Был в запасе
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|3:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|19.08.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|02.07.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|25.06.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо (Минск)
|10.06.2023
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|26.05.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.05.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|14.05.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|07.05.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|1:0
|Нафтан (Новополоцк)
|29.04.2023
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|21.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:2
|Слуцк (Слуцк)
|90'
|01.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)