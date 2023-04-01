Кристиан Интсоен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Интсоен
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Интсоен
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|1' - 90'
|Сморгонь
|0:4
|Ислочь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|01.04.2023
|1' - 90'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|1' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|0:4
|Ислочь (Минский район)
|01.04.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)