Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Павел Охремчук - статистика

Молодечно
18 июня 1993 (33), Минск
#12 | Вратарь
190 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молодечно
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
23.11.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 0
31.10.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Молодечно
0 : 1
26.10.2025
Арсенал
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
2 : 2
19.10.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Молодечно
1 : 3
04.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
28.09.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Молодечно
0 : 1
14.09.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
29.08.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Молодечно
1 : 3
23.08.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
2 : 1
16.08.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Молодечно
0 : 2
08.08.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 1
04.07.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно
0 : 1
13.06.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Арсенал
3 : 0
01.06.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 2
17.05.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Молодечно
0 : 1
10.05.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
4 : 0
27.04.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Молодечно
0 : 4
19.04.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
3 : 2
13.04.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Молодечно
0 : 1
05.04.2025
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
28.03.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно
Был в запасе
Главные новости
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
4
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
4
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
6
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+