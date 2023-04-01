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    Павел Охремчук - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Павел
    Отчество Александрович
    Фамилия Охремчук
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 июня 1993 (29 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 1' - 90' Сморгонь 0:4 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    01.04.2023 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 0:4 Ислочь (Минский район)
    01.04.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
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