Джейми Эндрюс - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Эндрюс
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|07.04.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм
|3:1
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|Команда
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