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    Джейми Эндрюс - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Джейми
    Фамилия Эндрюс
    Команда Вест Бромвич
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 августа 2002 (20 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 Был в запасе Вест Бромвич 2:2 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 41 тур
    07.04.2023 Был в запасе Ротерхэм 3:1 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 40 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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