Александро Калю - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Александро
|Фамилия
|Калю
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шарлеруа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александро
|Фамилия
|Калю
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шарлеруа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стандард
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|22.01.2023
|79' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:1
|Стандард (Льеж)