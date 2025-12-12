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Стандард
Александро Калю
Статистика
€ 400 тыс
Александро Калю - статистика
Стандард
22 апреля 2003 (23), Шарлеруа
#22 | Защитник
180 см
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Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
46' - 90'
83'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
06.12.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Мехелен
0 : 1
28.11.2025
Стандард
78' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Стандард
0 : 0
21.11.2025
Зюлте-Варегем
73' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
1 : 0
05.10.2025
Стандард
80' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
0 : 2
21.09.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Стандард
1 : 1
12.09.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.08.2025
Стандард
75' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
1 : 1
02.08.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 2
26.07.2025
Стандард
1' - 90'
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