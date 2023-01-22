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    Александро Калю - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Александро
    Фамилия Калю
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Родной город Шарлеруа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Стандард 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Стандард (Льеж)
    27.01.2023 Был в запасе Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    22.01.2023 79' -90' Антверпен (Антверпен) 4:1 Стандард (Льеж)
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