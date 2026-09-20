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Колумбия. Примера А
Команды
Санта-Фе
Жадер Обриан
Статистика
€ 900 тыс
Жадер Обриан - статистика
Санта-Фе
18 мая 1995 (31)
#77 | Нападающий
166 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 11 тур
Альянца
1 : 4
20.09.2026
Санта-Фе
79' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Васко да Гама
2 : 0
16.09.2026
Санта-Фе
1' - 62'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Санта-Фе
1 : 0
12.09.2026
Депортес Толима
82' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Санта-Фе
0 : 0
09.09.2026
Васко да Гама
1' - 88'
Колумбия. Примера А, 9 тур
Санта-Фе
2 : 2
06.09.2026
Форталеза
87' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
29
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Остин
1 : 4
03.11.2025
Лос-Анджелес
67' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
30.10.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 51 тур
Сан-Хосе
2 : 1
19.10.2025
Остин
1' - 90'
22'
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 0
13.10.2025
Лос-Анджелес
70' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Остин
1 : 3
05.10.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
28.09.2025
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 46 тур
Остин
2 : 1
22.09.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Даллас
2 : 0
14.09.2025
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
1' - 68'
США. МЛС, 43 тур
Остин
3 : 1
31.08.2025
Сан-Хосе
84' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
3 : 2
24.08.2025
Остин
76' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 1
17.08.2025
Даллас
77' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Остин
2 : 2
10.08.2025
Динамо Хьюстон
90' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 4
27.07.2025
Остин
77' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
17.07.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Остин
0 : 0
13.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 0
29.06.2025
Остин
1' - 56'
США. МЛС, 27 тур
Остин
2 : 1
15.06.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
81' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 0
01.06.2025
Остин
80' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
29.05.2025
Реал Солт-Лейк
83' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
25.05.2025
Остин
71' - 90'
89'
США. МЛС, 20 тур
Остин
0 : 0
18.05.2025
Ванкувер Уайткепс
81' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Остин
1 : 1
15.05.2025
Атланта Юнайтед
79' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
2 : 1
11.05.2025
Остин
81' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Остин
0 : 3
04.05.2025
Миннесота Юнайтед
71' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
1' - 68'
США. МЛС, 12 тур
Остин
1 : 0
19.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 61'
США. МЛС, 11 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
13.04.2025
Остин
66' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Остин
0 : 0
06.04.2025
Портленд
71' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сент-Луис
0 : 1
30.03.2025
Остин
80' - 90'
83'
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
23.03.2025
Сан-Диего
77' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
15.03.2025
Остин
69' - 90'
90'
США. МЛС, 4 тур
Остин
0 : 1
09.03.2025
Колорадо
71' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 0
02.03.2025
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 0
23.02.2025
Канзаc Сити
1' - 72'
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