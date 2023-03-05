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    Даниэль Перейра - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Перейра
    Команда Остин
    Состав Основной
    Родной город Каракас
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 2000 (22 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Лос-Анджелес 3:0 Остин США. МЛС, 9 тур
    26.03.2023 1' - 90' Остин 1:1 Колорадо США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 1' - 90' Хьюстон 2:0 Остин США. МЛС, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Остин 5 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    26.03.2023 1' -90' Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    19.03.2023 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 2:0 Остин (Остин)
    12.03.2023 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Остин (Остин)
    33'
    05.03.2023 1' -90' Остин (Остин) 1:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
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