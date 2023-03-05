Оуэн Вольф - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Оуэн
|Фамилия
|Вольф
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Оуэн
|Фамилия
|Вольф
|Команда
|Остин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:0
|Остин
|США. МЛС, 9 тур
|19.03.2023
|65' - 90'
|Хьюстон
|2:0
|Остин
|США. МЛС, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Остин
|4
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|19.03.2023
|65' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|2:0
|Остин (Остин)
|12.03.2023
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Остин (Остин)
|33' 9'
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|22'