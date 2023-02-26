Джейлин Линдси - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джейлин
|Фамилия
|Линдси
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шарлотт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (23 года)
|Рост
|173
|Имя
|Джейлин
|Фамилия
|Линдси
|Команда
|Шарлотт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шарлотт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 2000 (23 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|3:1
|Шарлотт
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Торонто
|2:2
|Шарлотт
|США. МЛС, 8 тур
|26.03.2023
|1' - 90'
|Шарлотт
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 6 тур
|19.03.2023
|1' - 67'
|Орландо Сити
|1:2
|Шарлотт
|США. МЛС, 5 тур
|26' 54'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шарлотт
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|02.04.2023
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|2:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|26.03.2023
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|19.03.2023
|1' -67'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|26' 54'
|11.03.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:3
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Луис (Сент-Луис)
|3:1
|Шарлотт (Шарлотт)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:1
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)