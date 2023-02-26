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    Джейлин Линдси - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джейлин
    Фамилия Линдси
    Команда Шарлотт
    Состав Основной
    Родной город Шарлотт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 2000 (23 года)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Реал Солт-Лейк 3:1 Шарлотт США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 1' - 90' Торонто 2:2 Шарлотт США. МЛС, 8 тур
    26.03.2023 1' - 90' Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 6 тур
    19.03.2023 1' - 67' Орландо Сити 1:2 Шарлотт США. МЛС, 5 тур
    26' 54'
    Статистика по турнирам
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