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Джейлин Линдси
Статистика
Джейлин Линдси - статистика
Завершил карьеру
27 марта 2000 (26), Шарлотт
#24 | Защитник
173 см
США
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Орландо Сити
1 : 1
10.11.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
0 : 0
02.11.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.10.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Шарлотт
2 : 0
06.10.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 3
03.10.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Интер Майами
1 : 1
29.09.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Шарлотт
4 : 0
21.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Орландо Сити
2 : 0
19.09.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
2 : 1
15.09.2024
Шарлотт
85' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Шарлотт
0 : 1
01.09.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 1
25.08.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Остин
2 : 2
21.07.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
1 : 1
18.07.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Цинциннати
1 : 2
14.07.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Шарлотт
1 : 2
04.07.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
30.06.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Филадельфия Юнион
0 : 2
23.06.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Шарлотт
2 : 2
20.06.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Шарлотт
1 : 0
16.06.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
02.06.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
30.05.2024
Шарлотт
83' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Шарлотт
0 : 0
26.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Шарлотт
0 : 0
19.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Чикаго Файр
0 : 1
16.05.2024
Шарлотт
87' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Шарлотт
1 : 0
12.05.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
2 : 0
05.05.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
28.04.2024
Шарлотт
76' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 3
22.04.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Шарлотт
3 : 2
14.04.2024
Торонто
1' - 90'
70'
87'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 1
31.03.2024
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 0
24.03.2024
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нэшвилл
2 : 1
17.03.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 0
09.03.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.03.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Шарлотт
1 : 0
25.02.2024
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
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