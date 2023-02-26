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    Джон Толкин - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Джон
    Фамилия Толкин
    Команда Нью-Йорк Ред Буллз
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 июля 2002 (20 лет)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.03.2023 1' - 90' Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз США. МЛС, 6 тур
    63'
    19.03.2023 1' - 90' Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус США. МЛС, 5 тур
    86'
    Статистика по турнирам
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