Джон Толкин - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Толкин
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Толкин
|Команда
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.03.2023
|1' - 90'
|Шарлотт
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз
|США. МЛС, 6 тур
|63'
|19.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|Коламбус
|США. МЛС, 5 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.03.2023
|1' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|63'
|19.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|2:1
|Коламбус (Коламбус)
|86'
|12.03.2023
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|49'
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)