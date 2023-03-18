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    Алексей Фирсов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Фирсов
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Родной город Смолевичи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 2002 (21 год)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Динамо-Брест 0:1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    01.04.2023 Был в запасе Ислочь 3:0 Динамо-Брест Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    18.03.2023 1' - 85' Динамо-Брест 0:1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
    71'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    01.04.2023 Был в запасе Ислочь (Минский район) 3:0 Динамо-Брест (Брест)
    18.03.2023 1' -85' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    71'
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