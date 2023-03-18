Алексей Фирсов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фирсов
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смолевичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фирсов
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Родной город
|Смолевичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Динамо-Брест
|0:1
|Славия-Мозырь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|01.04.2023
|Был в запасе
|Ислочь
|3:0
|Динамо-Брест
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|18.03.2023
|1' - 85'
|Динамо-Брест
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)
|18.03.2023
|1' -85'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|71'