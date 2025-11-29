Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Алексей Фирсов - статистика

Сморгонь
7 февраля 2002 (24), Смолевичи
#5 | Защитник
182 см
Беларусь
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сморгонь
25
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Гомель
3 : 1
29.11.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь
1 : 0
23.11.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Ислочь
0 : 0
09.11.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Сморгонь
0 : 2
01.11.2025
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
2 : 2
24.10.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Сморгонь
1 : 0
18.10.2025
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
05.10.2025
Сморгонь
1' - 90'
40'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
19.09.2025
Сморгонь
1' - 90'
27'
90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Сморгонь
1 : 1
13.09.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь
1 : 0
23.08.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
73'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Сморгонь
1 : 1
15.08.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Сморгонь
0 : 0
09.08.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Сморгонь
0 : 4
20.06.2025
Ислочь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
2 : 1
15.06.2025
Сморгонь
1' - 90'
80'
48'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Сморгонь
0 : 2
01.06.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
БАТЭ
2 : 2
26.05.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Сморгонь
0 : 2
16.05.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Сморгонь
0 : 1
03.05.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
3 : 1
26.04.2025
Сморгонь
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
3 : 1
21.04.2025
Сморгонь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо-Брест
2 : 0
13.04.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Арсенал
1 : 1
06.04.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
1 : 0
16.03.2025
Сморгонь
1' - 80'
Главные новости
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
Четыре клуба поспорят за Холанда в случае его ухода из «Манчестер Сити»
10:59
4
ФотоКапитан сборной России выйдет на матч с Намибией с цитатой из песни «Наутилуса» на повязке
10:51
3
«Ювентус» рассматривает 8 футболистов для усиления состава
10:43
Ибрагимович обратился к Роналду, сбежавшему из сборной Португалии
09:38
3
Агент Барриоса сделал заявление о будущем колумбийца в «Зените»
09:23
5
Лунин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
09:07
Португальский агент раскрыл, чью сторону выбрали болельщики в конфликте Роналду и Жезуша
08:55
5
Погребняк тремя словами описал завершение карьеры Дзюбы
08:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+