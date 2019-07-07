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Александр Харитонов
Статистика
Александр Харитонов - статистика
Завершил карьеру
4 апреля 1983 (43)
#83 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
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Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
1
3
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 1 тур
Текстильщик
0 : 1
07.07.2019
Енисей
1' - 66'
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