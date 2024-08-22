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Неманья Стойич - новости

Маккаби
15 января 1998 (27), Белград
#18 | Защитник
190 см
Сербия
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«Рубин» интересуется защитником сборной Сербии
2024.08.22 15:49
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