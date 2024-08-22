«Рубин» интересуется защитником сборной Сербии

«Рубин» готовит предложение «Црвене Звезде» по переходу защитника Неманьи Стойича. По данным журналиста Ивана Карпова, сумма потенциальной сделки оценивается в 1,5 миллиона евро.

Этим летом «Црвена Звезда» приобрела Стойича за 1 миллион евро у ТСЦ. Однако после прихода Вани Дркушича из «Зенита» белградцы решили, что нет смысла держать игрока на скамейке и лучше его продать.