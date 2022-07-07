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    Ханус Серенсен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Ханус
    Фамилия Серенсен
    Команда ХБ Торсхавн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 2001 (22 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХБ Торсхавн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -122' Ньютаун (Ньютаун) 3:1
    (4:2)п    		 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    07.07.2022 1' -90' ХБ Торсхавн (Торсхавн) 1:0 Ньютаун (Ньютаун)
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