Ханус Серенсен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Ханус
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Ханус
|Фамилия
|Серенсен
|Команда
|ХБ Торсхавн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 2001 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХБ Торсхавн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -122'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|07.07.2022
|1' -90'
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|1:0
|Ньютаун (Ньютаун)