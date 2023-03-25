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    Эгиль Селвик - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Эгиль
    Фамилия Селвик
    Команда Хаугесунд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 июля 1997 (25 лет)
    Рост 191
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 90' Бранн 3:0 Хаугесунд Норвегия. Элитсериен, 1 тур
    49'
    28.03.2023 Был в запасе Грузия 1:1 Норвегия Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    25.03.2023 Был в запасе Испания 3:0 Норвегия Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хаугесунд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 1' -90' Бранн (Берген) 3:0 Хаугесунд (Хаугесунд)
    49'
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