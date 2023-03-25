Эгиль Селвик - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Эгиль
|Фамилия
|Селвик
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Эгиль
|Фамилия
|Селвик
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 90'
|Бранн
|3:0
|Хаугесунд
|Норвегия. Элитсериен, 1 тур
|49'
|28.03.2023
|Был в запасе
|Грузия
|1:1
|Норвегия
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|25.03.2023
|Был в запасе
|Испания
|3:0
|Норвегия
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаугесунд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -90'
|Бранн (Берген)
|3:0
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|49'