Максимс Тонисевс - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Максимс
|Фамилия
|Тонисевс
|Команда
|Валмиера
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Имя
|Максимс
|Фамилия
|Тонисевс
|Команда
|Валмиера
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валмиера
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -46'
|Шкендия (Тетово)
|3:1
|Валмиера (Валмиера)
|11'
|21.07.2022
|66' -90'
|Валмиера (Валмиера)
|1:2
|Шкендия (Тетово)