Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Максимс Тонисевс - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Максимс
    Фамилия Тонисевс
    Команда Валмиера
    Состав Основной
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 2000 (22 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валмиера 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -46' Шкендия (Тетово) 3:1 Валмиера (Валмиера)
    11'
    21.07.2022 66' -90' Валмиера (Валмиера) 1:2 Шкендия (Тетово)
    • Читайте нас: 