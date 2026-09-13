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АЕК
Бернабеш Варга
Статистика
€ 4 млн
Бернабеш Варга - статистика
АЕК
25 октября 1994 (31)
#19 | Нападающий
181 см
Венгрия
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
52' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 80'
70'
11, 62'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
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Лига Европы 2024/2025
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Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
3
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
52' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 80'
70'
11, 62'
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
1' - 82'
63'
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