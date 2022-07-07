Матевж Видовшек - статистика
#69 | Вратарь
|Имя
|Матевж
|Фамилия
|Видовшек
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 октября 1999 (23 года)
|Рост
|199
|Имя
|Матевж
|Фамилия
|Видовшек
|Команда
|Олимпия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 октября 1999 (23 года)
|Рост
|199
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -121'
|Олимпия (Любляна)
|2:1
(2:4)п
|Сепси (Сфынту-Георге)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|3:1
|Олимпия (Любляна)
|85'
|14.07.2022
|1' -125'
|Дифферданж (Дифферданж)
|1:2
|Олимпия (Любляна)
|07.07.2022
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|1:1
|Дифферданж (Дифферданж)