Годфри Биток Стефен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Годфри Биток
|Фамилия
|Стефен
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Имя
|Годфри Биток
|Фамилия
|Стефен
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Шинник
|2:2
|Волга
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Волга
|0:3
|Волгарь
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|Велес
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Волга
|2:1
|Алания
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Волга (Ульяновск)
|02.04.2023
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Волгарь (Астрахань)
|26.03.2023
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|0:0
|Волга (Ульяновск)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)