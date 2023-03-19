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    Годфри Биток Стефен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Годфри Биток
    Фамилия Стефен
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 августа 2000 (22 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Шинник 2:2 Волга Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 1' - 90' Волга 0:3 Волгарь Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 Был в запасе Велес 0:0 Волга Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 Был в запасе Волга 2:1 Алания Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:2 Волга (Ульяновск)
    02.04.2023 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:3 Волгарь (Астрахань)
    26.03.2023 Был в запасе Велес (Москва) 0:0 Волга (Ульяновск)
    19.03.2023 Был в запасе Волга (Ульяновск) 2:1 Алания (Владикавказ)
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