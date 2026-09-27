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€ 200 тыс

Артем Кулаковский - статистика

Оболонь
11 февраля 2002 (24), Комсомольск
#23 | Полузащитник
174 см
Украина
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
73' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Черноморец
1 : 1
18.09.2026
Оболонь
66' - 90'
83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
3 : 1
12.09.2026
Оболонь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
5'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
5 : 0
05.09.2026
Оболонь
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Иртыш
0 : 1
05.09.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
5'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Зенит-2
6 : 1
08.08.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Иртыш
2 : 0
01.08.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Динамо Ставрополь
1 : 1
25.07.2026
Иртыш
1' - 90'
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