Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Греция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Испания. Примера 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Португалия. Высшая лига 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Audi Cup 2011 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Германии 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008