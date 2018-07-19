Даниэль Праньич - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Праньич
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|67
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Праньич
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|172
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анортосис
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:0
|Анортосис (Ларнака)