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    Даниэль Праньич - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Праньич
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 декабря 1981 (41 год)
    Рост 172
    Вес 67
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анортосис 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Лачи (Лач) 1:0 Анортосис (Ларнака)
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