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Команды
Борнмут
Алекс Тот
Статистика
€ 12 млн
Алекс Тот - статистика
Борнмут
23 октября 2005 (20)
#21 | Защитник
181 см
Венгрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
1' - 57'
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
55' - 90'
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
0 : 1
20.09.2026
Ливерпуль
89' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Борнмут
2 : 2
12.09.2026
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
62' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Лига Европы 2024/2025
Венгрия. Национальный чемпионат 2023/2024
Команда
И
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К
Борнмут
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
62' - 90'
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