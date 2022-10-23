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    Эрик Кал - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Эрик
    Фамилия Кал
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Родной город Сольна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 сентября 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 68' - 90' Виборг 0:1 Орхус Дания. Суперлига, 2 тур
    03.04.2023 74' - 90' Орхус 1:1 Рандерс Дания. Суперлига, 1 тур
    19.03.2023 78' - 90' Орхус 1:0 Оденсе Дания. Суперлига, 22 тур
    13.03.2023 69' - 90' Рандерс 1:2 Орхус Дания. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 23 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 68' -90' Виборг (Виборг) 0:1 Орхус (Орхус)
    03.04.2023 74' -90' Орхус (Орхус) 1:1 Рандерс (Рандерс)
    19.03.2023 78' -90' Орхус (Орхус) 1:0 Оденсе (Оденсе)
    13.03.2023 69' -90' Рандерс (Рандерс) 1:2 Орхус (Орхус)
    03.03.2023 73' -90' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    26.02.2023 74' -90' Орхус (Орхус) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    13.11.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    88'
    30.10.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    40'
    23.10.2022 1' -81' Орхус (Орхус) 2:2 Брондбю (Бреннбю)
    16.10.2022 46' -90' Нордшелланд (Фарум) 1:1 Орхус (Орхус)
    09.10.2022 1' -59' Орхус (Орхус) 0:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    02.10.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Орхус (Орхус)
    17.09.2022 1' -68' Орхус (Орхус) 3:1 Ольборг (Ольборг)
    11.09.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Орхус (Орхус)
    05.09.2022 1' -86' Орхус (Орхус) 2:3 Нордшелланд (Фарум)
    26.08.2022 66' -90' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    20.08.2022 1' -74' Мидтьюлланд (Хернинг) 0:2 Орхус (Орхус)
    22'
    15.08.2022 67' -90' Орхус (Орхус) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    07.08.2022 1' -80' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    31.07.2022 1' -69' Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 1' -69' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -83' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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