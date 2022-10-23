Эрик Кал - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Кал
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Кал
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сольна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|68' - 90'
|Виборг
|0:1
|Орхус
|Дания. Суперлига, 2 тур
|03.04.2023
|74' - 90'
|Орхус
|1:1
|Рандерс
|Дания. Суперлига, 1 тур
|19.03.2023
|78' - 90'
|Орхус
|1:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 22 тур
|13.03.2023
|69' - 90'
|Рандерс
|1:2
|Орхус
|Дания. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|23
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|68' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|03.04.2023
|74' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)
|19.03.2023
|78' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Оденсе (Оденсе)
|13.03.2023
|69' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|03.03.2023
|73' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|74' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|88'
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|40'
|23.10.2022
|1' -81'
|Орхус (Орхус)
|2:2
|Брондбю (Бреннбю)
|16.10.2022
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Орхус (Орхус)
|09.10.2022
|1' -59'
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|02.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|17.09.2022
|1' -68'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Ольборг (Ольборг)
|11.09.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|05.09.2022
|1' -86'
|Орхус (Орхус)
|2:3
|Нордшелланд (Фарум)
|26.08.2022
|66' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|20.08.2022
|1' -74'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Орхус (Орхус)
|22'
|15.08.2022
|67' -90'
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|07.08.2022
|1' -80'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|31.07.2022
|1' -69'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|1' -69'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|1' -83'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)