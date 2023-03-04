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    Кеннет Шмидт - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Кеннет
    Фамилия Шмидт
    Команда Фрайбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июня 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.04.2023 Был в запасе Бавария 1:2 Фрайбург Германия. Кубок, 1/4 финала
    01.04.2023 1' - 58' Фрайбург 1:1 Герта Германия. Бундеслига, 26 тур
    19.03.2023 85' - 90' Майнц 1:1 Фрайбург Германия. Бундеслига, 25 тур
    16.03.2023 46' - 90' Фрайбург 0:2 Ювентус Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -58' Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Герта (Берлин)
    19.03.2023 85' -90' Майнц (Майнц) 1:1 Фрайбург (Фрайбург)
    12.03.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    04.03.2023 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
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