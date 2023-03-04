Кеннет Шмидт - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Шмидт
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Кеннет
|Фамилия
|Шмидт
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июня 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.04.2023
|Был в запасе
|Бавария
|1:2
|Фрайбург
|Германия. Кубок, 1/4 финала
|01.04.2023
|1' - 58'
|Фрайбург
|1:1
|Герта
|Германия. Бундеслига, 26 тур
|19.03.2023
|85' - 90'
|Майнц
|1:1
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 25 тур
|16.03.2023
|46' - 90'
|Фрайбург
|0:2
|Ювентус
|Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|1' -58'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Герта (Берлин)
|19.03.2023
|85' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|12.03.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)