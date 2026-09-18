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Румыния. Лига I
Команды
Рапид
Ларс Крамер
Статистика
€ 1,50 млн
Ларс Крамер - статистика
Рапид
11 июля 1999 (27)
#6 | Защитник
192 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
1' - 90'
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
2 : 1
12.09.2026
Волунтари
1' - 90'
86'
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
0 : 1
06.09.2026
Рапид
1' - 90'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
26
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
1' - 90'
58'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
1' - 90'
53'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
1' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 0
16.04.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Ольборг
0 : 4
28.03.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
0 : 3
16.03.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Ольборг
1 : 4
09.03.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
45'
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
02.03.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
4 : 0
23.02.2025
Ольборг
1' - 90'
32'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 0
29.11.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
0 : 0
24.11.2024
Виборг
1' - 90'
10'
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
2 : 2
10.11.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Ольборг
3 : 3
03.11.2024
Вайле
1' - 90'
51'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Ольборг
0 : 2
20.10.2024
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
1' - 46'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 3
12.08.2024
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
03.08.2024
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
2 : 1
28.07.2024
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Нордшелланд
3 : 0
19.07.2024
Ольборг
1' - 90'
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